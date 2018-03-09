Рубан отверг все обвинения: Ехал как водитель, вез мебель

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

Как сообщает корреспондент УП, об этом Рубан заявил во время заседания суда 9 марта.

По словам Рубана, он не пропуска на переход на неподконтрольную территорию Донбасса, а операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр".

На вопрос, имеет ли он отношение к упомянутому в обвинении оружию, Рубан заявил: "Нет, я только должен был перевезти один товар на ту сторону, а с той стороны, по словам "Кедра", я должен был перевезти мебель".

"О наличии оружия я не знал. Все остальное (обвинение - ред.) я отрицаю", - заявил Рубан.

"Место, где меня арестовали - посередине городка Мытное и чтобы к нему попасть, надо пройти и со стороны Украины и с другой стороны по 1 блокпосту. Там не пропускают просто так, стоят солдаты с автоматами. Я подъехал в оговоренное время, ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился на посту, чтобы меня пропустили, я проехал за его машиной 200 метров. Из его машины вышел он и несколько бойцов и закрепили на машине номера черные, военные ... Один из военных должен был сесть за руль микроавтобуса. Это было условие. Они не сели, и так поехали дальше", - сообщил Рубан.

По его словам, через 200 метров они остановились, чтобы он тоже остановился, его машину окружили, а его спутники уехали.

"Когда начались следственные действия, я увидел, что номера прикрытия, которые были на микроавтобусе - черные, военные, - исчезли, веревки были разрезаны ... Если взять видео - в этом месте после определенных событий наставили много камер, то можно увидеть, как снимают эти номера", - отметил Рубан.

"Все были в сговоре .... Меня взяли 8 числа, а следственная группа выехала на это место для моего задержания еще 5 числа ... Это организованная операция двух служб. Меня "зажарили", а теперь хотят медаль повесить", - добавил руководитель "Офицерского корпуса".

Также он напомнил, что ранее занимался и продолжает заниматься освобождением пленных.

"Всего у меня более 140 переходов через линию разграничения ... Имею опыт сложных операций и сложных переходов", - заявил Рубан.

В настоящее время судья удалился в комнату для совещаний.

В свою очередь Рубан на вопрос журналистов, что он делал на КПП "Майорское", где его задержали, отвечать отказался.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Около 12:00 9 марта Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей.

Прокуратура просит для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.