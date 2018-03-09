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Порошенко: Рубан готовил массовые террористические атаки

Пятница, 9 марта 2018, 12:47
Порошенко: Рубан готовил массовые террористические атаки

Президент Петр Порошенко заявляет, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Об этом он сказал во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком, фрагмент которой транслировал канал "112 Украина".

Он приказал Грицаку взять под личный контроль расследование этого дела.

"Расследовать в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан", - обратился он к главе СБУ.

Президент также заверил, что Рубану не удастся откупиться от обвинений.

"Хочу разочаровать тех, кто утверждает, что им удастся или откупиться, или отползти", - сказал Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", - добавил он.

По словам президента, целью преступников было дестабилизировать общество через массовые террористические атаки.

"И доказательства для этого (по крайней мере то, что мне сообщил глава СБУ) есть неопровержимые. Ибо речь идет о стабильности государства, о защите безопасности в столице Украины", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, Грицак пообещал сообщить шокирующие детали во время брифинга в 15:00.

"Сегодня во время брифинга, который запланирован на 15:00 мы сообщим украинскому обществу больше деталей. Я думаю, что они для некоторых будут шокирующими", - сказал он.

Как позже сообщила пресс-служба президента, Порошенко заслушал доклад Грицака по предупреждению терактов в Украине.

"Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, мы считаем, был наивысшим за время независимости нашего государства", - сказал глава СБУ.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружияИнформацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Около 12:00 9 марта Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей. 

Сам он отрицает все обвинения

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Рубан оружиетерактПорошенко
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