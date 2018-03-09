Жена Рубана рассказала, как их квартиру обыскивали 8 Марта

Руслана Рубан - супруга руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана - рассказала об обысках, которые 8 марта будут силовики проводили в ее доме.

Об этом она рассказала 9 марта во комментарии журналистам в Шевченковском райсуде, где Рубану избирали меру пресечения.

По ее словам, в квартиру к Рубанам с обыском пришли утром и проводили его до вечера.

"Изъяли рукописные бумаги, некоторую технику", - отметила она.

Супруга Владимира Рубана Руслана рассказала об обысках в их доме 8 марта. Фото - Эльдар Сарахман, УП

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Около 12:00 9 марта Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей.

Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

Прокуратура просила для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.