Грицак: Рубан в сговоре с Захарченко готовил теракт с тысячами жертв

Глава СБУ Василий Грицак заявляет, что руководитель центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан в сговоре с руководством ОРДО готовил теракт в центре Киева, в котором могли пострадать тысячи людей.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу.

"Благодаря принятым СБУ мерам удалось предотвратить масштабные теракты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам. Жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты", - сказал Грицак.

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"В ходе осуществления досудебного расследования, включая проведение негласных поисково-следственных действий, добыты веские и достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористических организаций так называемой "ДНР" Захарченко А.В. и Тимофеевым О.Ю., а также другими лицами спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку и совершение серии терактов в центральной части города Киева с применением вышеуказанного оружия и взрывных устройств", - сказал Грицак.

По его словам, СБУ имеет основательные доказательства того, что Захарченко и Тимофеев по кличке "Ташкент" причастны к приготовлению кровавого теракта в центре Киева с применением оружия, в том числе российского происхождения.

Он пообещал позже обнародовать документальные свидетельства того, что планировалось совершить массовые теракты. По его словам, из минометов должны были расстрелять центральную часть города Киева.

"Должно было быть как можно больше трупов, крови. Речь шла о тысячах погибших. И как говорили их кураторы из "ДНР" и из Москвы: "Должно быть много трупов, много крови и должен быть хаос". В результате люди должны были выйти на улицу, а войска – вернуться с зоны АТО и прийти на Киев. Чтобы показать, что в Украине есть гражданская война", - рассказал глава СБУ.

Он также убежден, что подготовка теракта проходила по указанию России.

"Уважаемые журналисты, граждане Украины. Вы верите в то, что Захарченко или Ташкент взяли на себя ответственность, снарядили Рубана таким количеством оружия, средств поражения, минометов, противотанковых мин, чтобы провести в Киеве теракты и чтобы об этом не знали кураторы из Москвы, что они не дали санкцию на эти вещи? Ни я, никто из работников СБУ, следователей, процессуальных руководителей в это не верил", - заявил он.

Грицак сообщил, что 8 марта в результате длительной спецоперации в районе КПВВ "Майорск" возле Горловки Донецкой области СБУ задержала Рубана, который "организовал незаконную перевозку с временно неподконтрольной Украины территории Донецкой области на автомобиле "Мерседес Бенс Спринтер" большой парии огнестрельного оружия, боеприпасов и других средств поражения".

По его словам, всего в процессе следственных действий было изъято:

5 автоматов Калашникова АК-74; 3 автомата Калашникова АКС-74У; 1 автомат Калашникова АК-47; 2 ручных пулемета Калашникова; 2 пистолета Макарова калибра 9 мм производства РФ без маркировки с магазинами; 4 устройства для бесшумной стрельбы производства РФ.

Кроме этого, 46 единиц 120-миллиметровых мин с вкрученными взрывателями М-12, вышибными патронами и дополнительными пороховыми зарядами; 6 противотанковых мин осколочного действия МОН-50 производства РФ; 6 мин калибра 82 мм с вкрученными реактивными двигателями к противотанковому гранатомету РПГ-7В и взрывателями М6; 12 пороховых вышибных зарядов к выстрелу ручного противотанкового гранатомета РПГ-7; 2 противотанковых гранатомета РПГ-22; 6 выстрелов к противотанковому гранатомету РПГ-7; 20 гранат Ф1; 20 запалов к ним; 20 гранат РПГ-5 и 20 запалов к ним; 28 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25.

Кроме этого, изъят предмет, похожий на самодельную минометную мину диаметром 57 мм и массой 2,6 кг с вышибными патронами производства РФ; миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм.

Также изъято 320 патронов калибра 12,7 мм, 1280 патронов калибра 9 мм, 700 патронов калибра 7,62 мм. 4320 патронов калибра 5,45, 17 магазинов, снаряженных 570 патронами калибра 5,45, 2 магазина, снаряженных 60 патронами калибра 7,62.

"Хочу обратить внимание, что нами в коробках, где были сложены гранаты обнаружен упаковочный лист от 11.06.16 воинской части 08819. По нашим данным, это часть 1 армейского корпуса "ДНР", - сказал Грицак.

По данным Грицака, 6 марта этого года Рубан через КПВВ "Майорск" выехал на неподконтрольную территорию.

Он продемонстрировал видеозапись с микроавтобуса, где и было обнаружено оружие.

Как комментирует председатель СБУ, на видео зафиксировано, как Рубан на КПП "Майорск" пересаживается с автомобиля за руль микроавтобуса "Мерседес Бенс Спринтер".

Затем на блокпосту "ДНР" перед въездом в Горловку его ждет машина сопровождения и проводит дальше в Горловку. Рубан передает машину представителям сепаратистских вооруженных формирований.

Позже на видео видно, как в микроавтобус загружают средства поражения.

"Нет здесь подставы и нет заготовки, что кто-то кому подбросил какое-то оружие", - заверил Грицак.

Он также сообщил, что в ноябре 2017 году Рубан организовал первую незаконную перевозку средств поражения территории ОРДО на подконтрольную Украине территорию.

Была продемонстрирована аудиозапись, где якобы после первого ввоза в ноябре с территории ОРДО в Украину Рубан сам перечисляет эти средства поражения.

Грицак заявил, что работа по документированию преступной деятельности группы длилась не один месяц.

Он заверил, что сейчас все средства поражения находятся под контролем СБУ и не несут угрозы для граждан.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.