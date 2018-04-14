ЕС готов рассмотреть новые санкции против Сирии

ЕС готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

"В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости", - говорится в заявлении.

Могерини сообщила, что ЕС был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии.

"Эти конкретные меры были приняты с единственной целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа", - отметила она.

По словам Могерини, ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия.

Напомним, Путин заявил, что предлогом для авиаудара стала "инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе".

Напомним, сообщения о возможной химической атаке на восточную Гуту (г.Дума) появились 7 апреля. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химатаки пострадали более 1000 человек.

10 апреля Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Крылатые ракеты были направлены на военный объект в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля.

Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

По данным французской разведки, сирийские военные намерено использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.

Европейская правда