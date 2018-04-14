Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

Решение было принято в ходе экстренного заседания СБ ООН вечером 14 апреля, сообщает Reuters.

BREAKING: U.N. Security Council fails to adopt Russian drafted resolution to condemn U.S., French, British strikes in Syria https://t.co/vXBCvPs2nJ — Reuters Top News (@Reuters) April 14, 2018

Документ, внесенный Россией, не набрал необходимого количества голосов: "за" резолюцию в ходе экстренного заседания СБ ООН, созванного по инициативе России, проголосовали только 3 из 15 членов - Россия, Китай и Боливия. 8 стран проголосовали против, еще 3 воздержались, сообщает AP.

Для принятия резолюции требуется не менее 9 голосов членов Совбеза ООН.

В ходе заседания США, Великобритания и Франция заявили, что осуществили удары по объектам в Сирии, где, вероятно, производится химическое оружие, после получения "доказательств", что в Думе 7 апреля во время атаки был использован ядовитый газ.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов ранения получили трое гражданских лиц.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила уверенность, что ракетные удары по Сирии были как правильными, так и законными мерами против сирийского правительства, а также что удар по Сирии сдержит тех, кто использует химвещества на улицах Британии.