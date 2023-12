Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

Решение было принято в ходе экстренного заседания СБ ООН вечером 14 апреля, сообщает Reuters.

BREAKING: U.N. Security Council fails to adopt Russian drafted resolution to condemn U.S., French, British strikes in Syria https://t.co/vXBCvPs2nJ