Путин осудил удар по Сирии: РФ созывает экстренное заседание СБ ООН

Президент России Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Об этом Путин заявил 14 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.... Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, потакают террористам", - отметил президент РФ.

Удар по Сирии он назвал "актом агрессии против суверенного государства", который был осуществелн "без санкции СБ ООН, в нарушение устава ООН, норм и принципов международного права".

"История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - добавил он.

Путин заявил, что "предлогом" для авиаудара стала "инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе".