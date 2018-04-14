Путин осудил удар по Сирии: РФ созывает экстренное заседание СБ ООН

552 просмотра
Суббота, 14 апреля 2018, 11:20

Президент России Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Об этом Путин заявил 14 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.... Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, потакают террористам", - отметил президент РФ. 

Удар по Сирии он назвал "актом агрессии против суверенного государства", который был осуществелн "без санкции СБ ООН, в нарушение устава ООН, норм и принципов международного права". 

"История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - добавил он. 

Путин заявил, что "предлогом" для авиаудара стала "инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе". 

Темы: Сирия Росcия США Путин
powered by lun.ua
По теме
Туск поддержал удар США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля 2018, 10:46
В РФ похвастали: Сирия перехватила ракеты, выпущенные по военному аэродрому 14 апреля 2018, 10:02
СМИ: В результате авиаударов в Сирии ранения получили трое гражданских 14 апреля 2018, 08:59
Все новости
Главные новости
СМИ: В результате авиаударов в Сирии ранения получили трое гражданских
Глава Пентагона: Дальнейшие действия союзников зависят от поведения Асада
США, Британия и Франция нанесли удары по связанным с химическим оружием объектам в Сирии
В ОРДО затопят радиоактивную шахту. США призвали к ответственности
Все новости
исследование

Ученые научились предугадывать поведение собаки

Фотопроект

14 лучших подводных фотографий