Путин осудил удар по Сирии: РФ созывает экстренное заседание СБ ООН

Президент России Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофы в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Об этом Путин заявил 14 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.... Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, потакают террористам", - отметил президент РФ.

Удар по Сирии он назвал "актом агрессии против суверенного государства", который был осуществелн "без санкции СБ ООН, в нарушение устава ООН, норм и принципов международного права".

"История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - добавил он.

Путин заявил, что предлогом для авиаудара стала "инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе".

Напомним, сообщения о возможной химической атаке на восточную Гуту (г.Дума) появились 7 апреля. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химатаки пострадали более 1000 человек.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Президент США Дональд Трамп после химатаки назвал президента Сирии Башара Асада животным, само нападение - варварским и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Россия в свою очередь начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.



Великобритания привела в боеготовность самолеты на кипрской базе в Акротири и переместила подводные лодки ближе к Сирии.

По данным ООН по состоянию на сентябрь 2017 года, в ходе гражданской войны войска президента Сирии Башара аль-Асада почти 30 раз применяли химическое оружие. В конце февраля в больницу попали более 10 человек с признаками отравления хлором.

10 апреля Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Крылатые ракеты были направлены на военный объект в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц.