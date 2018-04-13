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Убийство Шеремета: За 2 года расследования у следствия нет доказательной базы

Пятница, 13 апреля 2018, 12:57
Убийство Шеремета: За 2 года расследования у следствия нет доказательной базы

За почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, доказательства еще собираются.

Об этом сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко в пятницу на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, как проходит расследование, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем", – сказал Кононенко.

Замглавы СБУ напомнил, что сотрудники спецслужбы входят в следственно-оперативную группу Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, которая расследует это преступление.

"К сожалению, ничего нового сказать не могу", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что мешает раскрытию преступления, Кононенко сказал: "Обстоятельства".

В резолюции, принятой участниками публичной дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", проведенной Национальным союзом журналистов Украины и Международной федерацией журналистов 2 марта 2018 года президента Петра Порошенко, Верховную Раду, СБУ, ГПУ и МВД публично призвали отчитаться о расследовании убийства Павла Шеремета.

28 февраля Порошенко, отвечая на реплику корреспондента "Украинской правды" о том, что по динамике расследования убийства Шеремета о результатах, очевидно, придется спрашивать уже следующего президента Украины, Порошенко отметил:

"Я не Господь Бог. Я не знаю, кто убил Павла Шеремета, но у меня так же болит (сердце ред.) как и у вас".

Президент заявил, что готов делать все возможное, чтобы в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета "не осталось ни одной закрытой части".

Журналисту "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Следствие, опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

В свою очередь журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", установили, что в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

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Темы: Дело ШереметаСБУ
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