Хейли сказала, когда США объявят о новых санкциях против РФ

Глава Минфина США Стивен Мнучин объявит о новых санкциях против России в понедельник.

Об этом в интервью CBS News заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Так она прокомментировала вопрос о возможных дальнейших последствиях, с которыми могут столкнуться Иран или Россия за поддержку режима президента Сирии Башара Асада. По словам Хейли, дальнейшие санкции против властей РФ прорабатываются.

"(Министр финансов США Стивен) Мнучин объявит о санкциях в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на компании, каким-либо образом связанные с оборудованием для Асада или использованием химического оружия. Думаю, все их почувствуют... Мы хотим, чтобы друзья Асада - Иран и Россия - понимали, о какойм бизнесе речь и что он почувствует действие санкций на себе".

Также Хейли заявила, что США никогда не согласятся на прямые переговоры с режимом Асада, заявив, что правительство президента Сирии "не достойно" участия в переговорах "один на один".

Говоря об ударе коалиции по целям в Сирии, постпред США в ООН заявила: "Мы не искали войны. Это последнее, чего хотел бы президент - война. Мы не собирались убивать людей".

Вместе с тем в эфире телеканала "Fox News" Хейли возложила на Россию ответственность за создание напряженности в отношениях с США, отметив, что администрация США отвечала на это рядом агрессивных действий, таких как "санкции, которые продолжают применяться".



"Это даст им понять, что такое поведение не является хорошим", - заявила она, пише Интерфакс-Украина.



Ранее Хейли заявила, что в Сирии могла бы произойти еще одна химатака, если бы не удары США и союзников по целям близ Хомса.



15 апреля российский "КоммерсантЪ", ссылаясь на письмо посла США Джона Хантсмана в российский МИД, сообщил, что США планируют наказать Россию за поддержку режима Башара Асада, введя против нее дополнительные санкции.

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.