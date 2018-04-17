Савченко в среду доставят в суд, чтобы отобрать биообразцы

Народного депутата Надежду Савченко, обвиняемую в подготовке терактов, доставят в суд, чтобы отобрать у нее биологические образцы.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа в Facebook.

"18.04. В 13 ч. 00 мин. В Шевченковский р-ный суд (ул. Дегтяревская, 31а) будет доставлена ​​Надежда Савченко "по делу: об отбирании биологических образцов". Зал судебных заседаний 406", - говорится в сообщении.

В комментарии Украинской правде адвокат Савченко Олег Соловей рассказал, что речь идет об образцах слюны.

"Была информация, что на одном из телефонов (в деле - ред.) была слюна женщины. Вот сейчас хотят слюну отобрать", - пояснил адвокат.

Он добавил, что Савченко не хочет предоставлять эти образцы, поскольку, по его словам, следствие имело возможность многократно их взять.

"Сама Надежда Савченко заявила им, что вы много раз могли взять мои образцы слюны. А следствие говорит: мы хотим взять ее процессуально правильно. На это Надежда Викторовна говорит: подождите, записывать меня в течение полугода с точки зрения УПК у вас получилось правильно, а взять слюну будто неправильно", - процитировал ее Соловей.

Он отметил, что из-за этого Савченко отказывается давать образцы.

"А если отказывается, то этот процесс они будут делать принудительно по решению суда. То есть держать несколько человек в СИЗО и врач это отбирать", - пояснил адвокат.

По его словам, он хотел бы увидеть как им это удастся сделать.

"Она им сейчас говорит: вот мой стаканчик с которого пила, берите, но так не хотят. Они хотят на суде ее уговорить, чтобы дала образцы, или получить решение, чтобы принудительно взять", - сказал защитник.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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