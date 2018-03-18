Онищенко рассказал о записи, где Порошенко ему угрожает

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что располагает по крайней мере одной записью разговора, где президент Украины Петр Порошенко якобы угрожает ему уголовными делами, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

Об этом Онищенко заявил в интервью ТСН.Тиждень.

По словам нардепа, он должен был обеспечить голосование за определенные законы, однако на уточняющий вопрос, идет ли речь о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко, отвечать отказался.

"Неважно. Я думаю, эта запись прольет свет на мое уголовное дело", - заявил Онищенко.

Он отметил, что разговор состоялся 8 июня - за неделю до того, как начали арестовывать "его людей".

"(На записи - ред.) ... Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в другой - уголовное дело на Александра", - добавил нардеп и отметил, что законопроекты не были проголосованы, потому что шантажировали человека, которому были неинтересны уголовные дела против Онищенко.

Нардеп добавил, что речь идет о "непопулярных" закопроектах.

"Они их потом реализовали. По Донбассу, пенсионной реформе, тарифам. Я так понимаю, что это были проекты законов, которые требовал МВФ", - отметил он.

Как известно, Александр Онищенко является фигурантом "газового дела", которое расследует НАБУ: по данным следствия, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

19 декабря суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

В конце 2016 года Онищенко заявил, что располагает записями, на которых - кроме прочих - разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, но до сих пор они не обнародованы. Вместе с тем мир увидели разговоры Онищенко с якобы Николаем Мартыненко и Олесем Довгим.

В марте 2018 года Онищенко подтвердил, что его адвокатом стала Марта Борщ, которая, по его мненю, взялась за дело из-за информации о президенте Украины Петре Порошенко.

Больше о беглом нардепе и пленках с Порошенко читайте в материале УП "Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?" .