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СК РФ назвал вероятную причину пожара в Кемерово

Понедельник, 2 апреля 2018, 22:50

Следственный комитет РФ считает наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово короткое замыкание в батутном зале.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на СК.

Следственный комитет распространил видеозапись, в которой глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Кемерово обсуждает с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии.

"Вероятно, может быть короткое замыкание", - сообщил один из его подчиненных.

По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился на все здание.

В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал. Это является нарушением правил безопасности.

Очевидцы рассказали следователям, что "пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими (поролоновыми - ред.) кубиками".

Один из подчиненных сообщил главе СК, что наибольшую группу погибших нашли перед закрытыми дверями кинозала, но вторые двери были открыты. Они умерли от отравления продуктами горения.

"По одной из версий, взрослые и дети, которые смотрели мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют действовать в инструкции, но само ожидание спасателей обернулось для них смертью", - отметили в СК .

Родственники погибших и пострадавших во время встречи с Бастрыкиным попросили оценить действия пожарных.

По их мнению, пожарные могли спасти людей, но не открыли двери в кинозале. Бастрыкин поручил следователям проанализировать эти жалобы.

Как известно, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в ТЦ небрежность людей.

27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожаре потребовали отставки главы региона. 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку на фоне расследования пожара.

Украинская правда
Темы: пожарРосcия
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