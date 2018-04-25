Полиция отреагировала на разгром лагеря ромов в Киеве после публикации видео

Полиция начала два уголовных производства после публикации видео разгрома лагеря ромов в Киеве, который произошел в субботу, 21 апреля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Следственным отделом Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки возбуждено уголовное производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующие производства полицейские начали после публикации изданием "Левый берег" видео в Уoutube.

"Опубликованное видео стало основанием для немедленного внесения сведений в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции г. Киева", - отмечают в полиции Киева.

В ведомстве заявили, что начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента обратиться к столичной полиции для дачи показаний.

На видео видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, среди которых были женщины и дети. Парни в балаклавах бросают в сторону ромов камни, некоторые из членов организации с14 подбегают к ромам и распыляют в их сторону слезоточивый газ.

На видео слышно, как женщины кричат ​​"милиция!".

Как сообщалось, в субботу, 21 апреля, националистическая организация С14 рассказала, что заставила ромов уйти из лагеря на Лысой горе, после чего сожгла их палатки и вещи.

Тогда один из координаторов организации Сергей Мазур написал, что "Вчера (20 апреля - УП) они (ромы - УП) не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти из запрещенной территории".

Он утверждал, что члены организации "убрали за ними (ромами - УП) почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в ночь с 20 на 21 апреля "радикалы устроили погром лагеря ромов, во время которого, по словам очевидцев, использовали газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие". В АI утверждают, что среди пострадавших были дети.

Организация обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

По его словам, недавно ромы ушли из лагеря на Лысой горе, оставив после себя кучи мусора.

Он сообщил, что в полицию не поступало ни одной жалобы от ромов на побои или насилие.

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