Старшему Россошанскому продлили арест еще на 2 месяца

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Пятница, 27 апреля 2018, 15:00

Шевченковский районный суд Киева продлил до 25 июня меру пресечения в виде содержания под стражей Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Об этом сообщается 27 апреля на Facebook-странице суда.

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской), следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил указанное ходатайство", – говорится в сообщении.

Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 25 июня 2018 года.

Украинская правда
Темы: убийство суд Киевская область
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