Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Старшему Россошанскому продлили арест еще на 2 месяца

Пятница, 27 апреля 2018, 15:00

Шевченковский районный суд Киева продлил до 25 июня меру пресечения в виде содержания под стражей Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Об этом сообщается 27 апреля на Facebook-странице суда.

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской), следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил указанное ходатайство", – говорится в сообщении.

Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 25 июня 2018 года.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это активистка Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Позже адвокат сообщил, что задержали Юрия Россошанского, отца Дмитрия.

Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.

9 января суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

В тот же день Ноздровскую похоронили.

Украинская правда
Темы: убийствосудКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
убийство
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: