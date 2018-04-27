Старшему Россошанскому продлили арест еще на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил до 25 июня меру пресечения в виде содержания под стражей Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.



Об этом сообщается 27 апреля на Facebook-странице суда.



"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской), следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил указанное ходатайство", – говорится в сообщении.



Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 25 июня 2018 года.