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Старшому Россошанському продовжили арешт ще на 2 місяці

П'ятниця, 27 квітня 2018, 15:00

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 25 червня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві юриста Ірини Ноздровскої.

Про це повідомляється 27 квітня на Facebook-сторінці суду.

"За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Росошанського Ю.В. – підозрюваного за ч.1 ст. 115 КК України (підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ноздровської), слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва задовольнив зазначене клопотання", – йдеться в повідомленні.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави продовжено до 25 червня 2018 року.

1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це активістка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Вона загинула від множинних колото-різаних ран.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокат повідомив, що затримали Юрія Россошанського, батька Дмитра.

Юрій Россошанський визнав підозру і запевнив, що на нього не тиснули.

9 січня суд арештував його на 60 діб без права внесення застави

Ноздровську того ж дня поховали.

Українська правда
Теми: вбивствосудКиївська область
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