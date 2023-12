Telegram работал со сбоями из-за перегрузки

В странах Европы, включая Украину, с ночи 29 апреля не работал или работал со сбоями мессенджер Telegram.

"Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", - написал основатель Telegram Павел Дуров в Twitter.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved.