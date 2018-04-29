Telegram работал со сбоями из-за перегрузки

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Воскресенье, 29 апреля 2018, 12:01

В странах Европы, включая Украину, с ночи 29 апреля не работал или работал со сбоями мессенджер Telegram.

"Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", - написал основатель Telegram Павел Дуров в Twitter.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, по состоянию на 3:40 по киевскому времени больше всего сбоев в работе Telegram зафиксировали в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии и в Украине.

По состоянию на 11:20 в Киеве мессенджер начал работать без сбоев.

Как сообщил Telegram в Twitter, восстановительные работы продолжаются после мощной перегрузки в Амстердаме, зацепившей много сервисов.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Адвокаты международной правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать решение суда.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, и крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам".

В соцсетях выдвинули версию, что Роскомнадзор мог заблокировать именно те IP-адреса, которыми пользовалась человек, открывший одновременно и мессенджер Telegram.

28 апреля российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что "борьба с Telegram будет длиться вечно", поскольку мессенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

Громадське

Темы: интернет
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