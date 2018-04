Telegram працював зі збоями через перевантаження

У країнах Європи, включно з Україною, з ночі 29 квітня не працював або працював зі збоями месенджер Telegram.

"Серйозний перегрів однієї з груп серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджеру в європейських користувачів протягом наступних кількох годин", — написав засновник Telegram Павло Дуров у Twitter.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved.

Згідно з даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, станом на 3:40 за київським часом найбільше збоїв в роботі Telegram зафіксували у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Італії та в Україні.

Станом на 11:20 у Києві месенджер почав працювати без збоїв.

Як повідомив Telegram у Twitter, відновлювальні роботи тривають після потужного перевантаження в Амстердамі, що зачепило багато сервісів.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV