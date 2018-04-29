Telegram працював зі збоями через перевантаження

У країнах Європи, включно з Україною, з ночі 29 квітня не працював або працював зі збоями месенджер Telegram.

"Серйозний перегрів однієї з груп серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджеру в європейських користувачів протягом наступних кількох годин", — написав засновник Telegram Павло Дуров у Twitter.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved. — Pavel Durov (@durov) April 28, 2018

Згідно з даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, станом на 3:40 за київським часом найбільше збоїв в роботі Telegram зафіксували у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Італії та в Україні.

Станом на 11:20 у Києві месенджер почав працювати без збоїв.

Як повідомив Telegram у Twitter, відновлювальні роботи тривають після потужного перевантаження в Амстердамі, що зачепило багато сервісів.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV — Telegram Messenger (@telegram) April 29, 2018

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Адвокати міжнародної правозахисної організації "Агора", яка представляє інтереси Telegram, заявили про плани оскаржити вирок суду.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.



27 квітня Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених сайтів IP-адреси, які належать Facebook, Twitter, та найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".

У соцмережах висунули версію, що Роскомнадзор міг заблокувати саме ті ІР-адреси, якими користувалася людина, що відкрила одночасно на своєму пристрої і месенджер Telegram.

28 квітня російський інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев заявив, що "боротьба з Telegram триватиме вічно", оскільки месенджер заблокувати за допомогою блокування IP-адрес неможливо.

Громадське