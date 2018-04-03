На Закарпатье за ​​неделю 94 человека заболели корью

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Вторник, 3 апреля 2018, 02:30

На Закарпатье зафиксировали 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.

"На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случая заболевания, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет - 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что против кори не имеют прививок 83% больных.

"С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. населения), в т. ч. 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всех административных территориях области", - заявили в ведомстве.

13 марта МОЗ сообщило, что корь в Украине отступает, но риски заболевания сохраняются.

Темы: здоровье Закарпатье
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