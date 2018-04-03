Взрыв в Ереване: есть пострадавшие

671 просмотр
Вторник, 3 апреля 2018, 03:07

В центре Еревана произошел взрыв в ресторане быстрого питания Burger King.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

По данным МЧС, пострадали 8 человек, возраст госпитализированных - от 6 до 24 лет, среди них - 2 граждан РФ и 2 гражданина Ирана.

 
NEWS.AM

Сообщение о взрыве поступило спасателям в 20:44 по местному времени.

"В результате проведенной работы выяснилось, что на кухне ресторана взорвался 20 кг баллон углекислого газа", - заявили в МЧС.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника председателя Следственного комитета Армении Сону Трузян пишет, что возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.279 УК Армении - выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц.

Темы: Армения взрыв
powered by lun.ua
По теме
Армянская делегация объявила бойкот ПАЧЭС в Киеве 29 ноября 2017, 16:32
Ассоциация минус: новое соглашение Армении с Евросоюзом 27 ноября 2017, 11:30
В Ереване был взрыв в доме, на месте нашли две мины 3 августа 2017, 09:29
Все новости
Главные новости
ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля
ГПУ снова вызвала Холодницкого на допрос
"Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для выплат "Нафтогазу" - СМИ
СК РФ назвал вероятную причину пожара в Кемерово
Все новости
афиша

12 событий недели, которые стоит посетить

реформа

Что меняет медреформа со 2 апреля?