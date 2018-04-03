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Взрыв в Ереване: есть пострадавшие

Вторник, 3 апреля 2018, 03:07

В центре Еревана произошел взрыв в ресторане быстрого питания Burger King.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

По данным МЧС, пострадали 8 человек, возраст госпитализированных - от 6 до 24 лет, среди них - 2 граждан РФ и 2 гражданина Ирана.

 
NEWS.AM

Сообщение о взрыве поступило спасателям в 20:44 по местному времени.

"В результате проведенной работы выяснилось, что на кухне ресторана взорвался 20 кг баллон углекислого газа", - заявили в МЧС.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника председателя Следственного комитета Армении Сону Трузян пишет, что возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.279 УК Армении - выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц.

Темы: Армениявзрыв
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