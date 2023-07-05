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Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России

Станислав ПогориловСреда, 5 июля 2023, 00:23
Армянская церковь в Украине осудила благословение на войну армян в России
Маркос Оганесян, фото: Facebook

Украинская епархия Армянской апостольской церкви осудила "благословение" в Москве армянского батальона "АРБАТ" на войну в Украине.

Источник: заявление главы Украинской епархии Армянской апостольской церкви, епископа Маркоса Оганесяна в Facebook

Прямая речь: "С глубокой болью и разочарованием узнаем о благословении военных, которое состоялось в армянской церкви столицы России. Для нас - это недопустимо и осуждающе".

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Детали: По его словам, в первые дни войны Армянская церковь пригласила и подняли к алтарю украинских добровольцев, военных врачей и волонтеров на обряд "Омовение ног".

"Мы имели моральное и духовное право пригласить их к алтарю, поскольку они взяли на себя святую миссию - быть защитниками мира. По сей день они преданы и верны своей миссии, а мы - вместе, в нашей победе!" - подчеркнул епископ.

Что предшествовало: Как стало известно, в Москве "благословили" на войну против Украины армянский батальон "АРБАТ", и на церемонии был Армен Саркисян - фигурант дела об убийстве украинского журналиста, участника Евромайдана Вячеслава Веремия.

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Темы: РосcиявойнаАрменияУкраина
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