Вибух в Єревані: є постраждалі

У центрі Єревана стався вибух у ресторані швидкого харчування Burger King.

Про це повідомляє прес-служба МНС Вірменії.

За даними МНС, постраждали 8 людей, вік госпіталізованих - від 6 до 24 років, серед них - 2 громадян РФ і 2 громадян Ірану.

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Повідомлення про вибух надійшло рятувальникам о 20:44 за місцевим часом.

"У результаті проведеної роботи з'ясувалось, що на кухні ресторану вибухнув 20 кг балон вуглекислого газу", - заявили в МНС.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на радницю голови Слідчого комітету Вірменії Сона Трузян пише, що порушено кримінальну справу за п.2 ч.2 ст.279 КК Вірменії - випуск або продаж товарів, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, які заподіяли по необережності шкоди здоров'ю двох або більше осіб.