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МВД сняло с розыска бывшего главу "Укртранснафты"

Вторник, 3 апреля 2018, 14:49

Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего председателя правления ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные сайта МВД.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности Украины.

Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по 4 эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата";  незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта";  резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом").

После объявления в национальный розыск, бывший глава "Укртранснафты" поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности.

Эти судебные процессы длятся до сих пор.

В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" – Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

Экономическая правда

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Темы: ЛазоркоПриватнефть
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