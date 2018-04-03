Януковичи требуют, чтобы Украина компенсировала им расходы на адвокатов - СМИ

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Вторник, 3 апреля 2018, 19:55

Бывший президент Виктор Янукович и его семья требуют от Украины компенсировать расходы на адвокатов, защищавших их в европейском суде.

Об этом во вторник пишет DW.

"193 тысяч 207 фунтов и 50 пенсов: такой счет выставили украинским налогоплательщикам Виктор Федорович Янукович, его старший сын Александр и вдова его погибшего младшего сына Виктора", - пишет издание, указывая, что позже суд уменьшил эту сумму до 10500 евро плюс проценты.

Как пишет издание, это дополнительные расходы, которые понесли украинский экс-президент и его семья из-за того, что Украина в 2014 году неудачно вмешалась в судебный процесс по искам Януковичей против Совета ЕС в суде Европейского Союза.

Речь идет об обжаловании первой волны санкций ЕС, введенной в марта 2014 против Виктора Януковича и его окружения за хищение государственных средств.

"Дело в том, что украинское министерство юстиции в сентябре 2014 года сначала подало в Суд ЕС заявку, чтобы вместе с Польшей Украина выступала в суде стороной процесса - в поддержку позиции Совета ЕС в споре с Януковичем. Однако уже в декабре того же года Киев вдруг отозвал свою заявку и вышел из процесса", - пишет издание.

"За эти несколько месяцев в британских защитников Януковичей - адвокатов лондонской юридической фирмы Joseph Hage Aaronson - через украинскую заявку появилась" дополнительная работа ". Счет за нее Януковиче выставили Украине", - отмечает DW.

Ссылаясь на базу данных решений Суда ЕС, издание указывает, что ведущие специалисты лондонской юридической фирмы Joseph Hage Aaronson получают за работу на Виктора Януковича и его родственников до 1500 фунтов в час.

"Возглавляет команду юристов Виктора Януковича опытный Том Бизли, среди самых известных клиентов которого в прошлом был российский олигарх Олег Дерипаска", - говорится в статье.

"Итак, из украинского бюджета экс-президенту и его семье в начале этого года должны быть компенсированы расходы на лондонских адвокатов. В то же время судьи признали аппетиты лондонских юристов чрезмерными и решили, что Украина должна компенсировать расходы Януковичам в расчете 250 фунтов в час адвокатской работы. Кроме того, вместо почти 70 часов работы адвокатов и их помощников судьи признали более правдоподобной цифру в 10 часов работы плюс 4 часа на организационные затраты. Таким образом, Суд ЕС постановил выплатить Виктору Януковичу, его сыну и невестке по 3500 фунтов компенсации ", - пишет издание.

В общем Украина должна Януковичам по решению суда в Люксембурге 10500 евро, а также проценты за период судебной волокиты.

Издание пишет, что в украинском Минюсте не ответили, рассчитались ли с Януковичем.

Указывается, что 193 тысячи фунтов на трех, как указали сами адвокаты в представленных суду расчетах, это ориентировочно треть общих расходов на юридическую защиту по иску против санкций, введенных в 2014 году.

Таким образом годовые расходы Януковичей на лондонских адвокатов составляют около 580 тысяч фунтов.

Темы: Янукович суд Европа
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