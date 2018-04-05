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Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как Россия Чечню

Четверг, 5 апреля 2018, 14:34
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как Россия Чечню

Закон "Об особенностях государственной политики обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" поможет вернуть контроль Киева над захваченным Донбассом.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью изданию "Урядовий кур’єр".

"Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон позволяет эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке к освобождению украинских земель", – сказал он.

"Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная, и цивилизованным образом будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий", – заверил министр.

По мнению Полторака, "наиболее логичный, учитывая весь комплекс причин и последствий, которые сформировали и подпитывают конфликт на украинском Донбассе, – политико-дипломатический мирный выход из ситуации".

Для этого необходимо соблюдение минских договоренностей и размещение миротворческой миссии ООН "на приемлемых для Украины условиях", сказал глава Минобороны.

"Четко понимаю, что для достижения цели нужно время. Но у нас нет альтернативы, кроме как одновременно укреплять вооруженные силы. Причем настолько, чтобы они были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий, на что наше войско имеет право и никогда его не теряло", – отметил он.

Между тем, отметил Полторак, в мире все больше поддерживают украинскую инициативу на счет миротворческой миссии.

"Уже начались переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата контингента", – сказал он.

"Еще не известна конечная конфигурация контингента ни в одном из ее компонентов. Но эта миссия только в том случае будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, взятию под контроль 400-километрового участка российско-украинской границы, остановит инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию", – заявил Полторак.

"Тогда уже можно будет говорить о полноценных адекватных политических процессах и реинтеграции Донецка и Луганска", – подчеркнул он.

Министр напомнил, что в миротворческом процессе не могут принимать участие представители страны-агрессора.

Полторак напомнил, что прислать миротворцев на Донбасс уже согласились Финляндия и Швеция.

По данным Минобороны, РФ держит на территории ОРДЛО 40 000 бойцов, а вблизи границы еще более 77 000 военных, порядка 1 000 танков, 2 300 боевых машин, более 1 100 артиллерийских систем и порядка 400 систем залпового огня.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДонбассПолторакМиноборонымиротворцыРосcия
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