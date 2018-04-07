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Коммуналка будет дорожать еще три года - прогноз

Суббота, 7 апреля 2018, 02:24
Коммуналка будет дорожать еще три года - прогноз

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что к 2021 году жилищно-коммунальные тарифы в Украине будут дорожать каждый год на разные виды услуг от 10 до 22%.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на макроэкономический прогноз МЭРТ.

Так, по прогнозам Минэкономики, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать ежегодно на 20%.

Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году - на 11%, а в 2021 году - на 20%.

Электроэнергия подорожает на 22,5% в 2019 году, на 15% - в 2020 году и на 12,5% в 2021 году.

Прогноз индекса цен приводится в сравнении цен декабря по декабрю предыдущего года.

Напомним, расчеты населения за электроэнергию и тепло в 2017 году выросли на 4 и 7% соответственно.

В госбюджете на 2018 год предусмотрены расходы на субсидии и коммунальные льготы в размере 71 млрд грн.

Экономическая правда

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Темы: тарифыжилье
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