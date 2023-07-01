Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о повышении тарифов на воду: Позорное и непрофессиональное решение

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 21:37
Зеленский о повышении тарифов на воду: Позорное и непрофессиональное решение
иллюстративное фото Pixabay

Президент Владимир Зеленский назвал позорным и непрофессиональным решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду.

Реклама:

Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения.

Правительству поручено представить ответные решения. Они будут".

Что предшествовало: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на воду для 33 водоканалов и АО "Укрзализныця".

ВИДЕО ДНЯ

Премьер Денис Шмыгаль назвал решение нацкомиссии неприемлемыми и дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

Темы: ЗеленскийтарифыЖКХвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: