Зеленский о повышении тарифов на воду: Позорное и непрофессиональное решение

Президент Владимир Зеленский назвал позорным и непрофессиональным решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду.

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Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения.

Правительству поручено представить ответные решения. Они будут".

Что предшествовало: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на воду для 33 водоканалов и АО "Укрзализныця".

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Премьер Денис Шмыгаль назвал решение нацкомиссии неприемлемыми и дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.