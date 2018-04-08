Представители Генконсульства РФ пытались вывезти команду "Норда" в Россию

Команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка".

Об этом 8 апреля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

"7 апреля около 21:00 в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ", - отметили в ГПСУ.

В ходе проверки было установлено, что владельцами документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины.

"То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы .... За попытку нарушения границы на указанных лиц были составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

Поскольку граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, через госграницу их не пропустили и вернули в тыл Украины.

Отметим, 8 апреля в росСМи распространили комментарий представительницы компании-судовладельца "Норда" Анны Шевелевой, которая заявила, что украинская сторона якобы предоставила гарантии перехода команды судна в Крым через Чонгар по документам, выданным российской стороной, а для обеспечения перехода выделена группа пограничников.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.