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Во Львове посетитель ресторана умер после конфликта с охранниками

Понедельник, 9 апреля 2018, 11:29
Во Львове посетитель ресторана умер после конфликта с охранниками

Ночью 9 апреля после конфликта, который произошел в помещении львовского ресторана "Старгород", умер 31-летний житель Червонограда.

Информацию о смерти посетителя ресторана изданию Zaxid.net подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, пока точно неизвестно, от чего умер посетитель ресторана.

"Около 3:00 на 102 поступило сообщение о смерти мужчины на ул. Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана - тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти", - рассказала Добровольская.

По информации полиции, в ресторане действительно был конфликт с охранниками.

Позже полиция Львовской области сообщила, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от семи до десяти лет лишения свободы.

"9 апреля около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Римлянина во Львове охранники развлекательного заведения избили одного из посетителей. Мужчина скончался до приезда врачей", - отметили в полиции.

Однако, по словам очевидцев, мужчина скончался после того, как его избила охрана заведения.

В самом "Старгороде" отказались комментировать происшествие.

Издание отмечает, что ресторан "Старгород" не в первый раз фигурирует в подобных инцидентах. Последний из них был в декабре 2017 года, когда охранников заведения обвинили в избиении участников АТО.

Темы: Львов
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