Во Львове посетитель ресторана умер после конфликта с охранниками

3003 просмотра
Понедельник, 9 апреля 2018, 11:29

Ночью 9 апреля после конфликта, который произошел в помещении львовского ресторана "Старгород", умер 31-летний житель Червонограда.

Информацию о смерти посетителя ресторана изданию Zaxid.net подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, пока точно неизвестно, от чего умер посетитель ресторана.

"Около 3:00 на 102 поступило сообщение о смерти мужчины на ул. Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана - тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти", - рассказала Добровольская.

По информации полиции, в ресторане действительно был конфликт с охранниками.

Однако, по словам очевидцев, мужчина скончался после того, как его избила охрана заведения.

В самом "Старгороде" отказались комментировать происшествие.

Издание отмечает, что ресторан "Старгород" не в первый раз фигурирует в подобных инцидентах. Последний из них был в декабре 2017 года, когда охранников заведения обвинили в избиении участников АТО.

Темы: Львов
powered by lun.ua
По теме
СБУ задержала подозреваемых в взрыве на Лычаковском кладбище во Львове 3 апреля 2018, 16:23
Городской совет Львова поддержал петицию об отказе от маршруток 22 марта 2018, 20:38
Во Львове утвердили 9 дат, когда будут вывешивать красно-черный флаг 22 марта 2018, 12:46
Все новости
Главные новости
Пограничники не пропустили экипаж "Норда" в Крым
На Пасху в зоне АТО 35 обстрелов, 5 раненых
Орбан получил конституционное большинство в новом парламенте Венгрии
СМИ обнародовали новые доказательства причастности военного РФ к катастрофе МH17
Все новости
психология

Возрастные кризисы в жизни ребенка: как распознать и чем помочь?

здоровье

7 правил идеального и безопасного пикника