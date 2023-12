Facebook сообщит, кто из пользователей стал "жертвой" Cambridge Analytica

Пользователи соцсети Facebook получат уведомления о том, оказались ли их данные в распоряжении Cambridge Analytica.

Как сообщает Русская служба ВВС, сообщения, рассылаемые Facebook 9 апреля с 17:00 по Лондону, будут двух типов - одни предназначены для тех, чьи личные данные были получены Cambridge Analytica, другие - для тех, чьи данные не пострадали.

Также все пользователи смогут узнать, какие еще приложения у них установлены и какие их личные данные доступны для разработчиков этих приложений.

В начале апреля в Facebook заявили, что скандал вокруг утечки данных задел минимум 87 млн пользователей соцсети. Ранее сообщалось, что утечка персональных данных могла задеть около 50 млн. человек.

В марте 2018-го расследование The New York Times и The Observer of London обнародовало информацию о том, что фирма Cambridge Analytica собрала для избирательного штаба Дональда Трампа данные о миллионах профилей пользователей Facebook в США, планируя создать с их помощью программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Позже телеканал Channel 4 опубликовал еще одну часть расследования о Cambridge Analytica, где гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

22 марта Никса отстранили от работы.

Суд в Великобритании согласовал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica по обвинению в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook в политических целях.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

В связи со сложившейся ситуацией Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте и в Европарламенте.