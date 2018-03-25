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Екс-глава штабу Трампа заявив, що Cambridge Analytica у кампанії при ньому не було

Неділя, 25 березня 2018, 22:10

Екс-глава виборчого штабу кандидата у президенти Дональда Трампа Корі Левандовські заявив, що за його керування штаб не користувався послугами компанії Cambridge Analytica.

Про це Левандовські заявив у неділю в ефірі телеканалу NBC, повідомляє The Washington Post.

За словами одного з керівників кампанії Трампа, перебуваючи на чолі штабу, він тричі відмовлявся від послуг Cambridge Analytica.

"Я ніколи не схвалював контракт Cambridge Analytica. Вони не працювали на (виборчу) кампанію, коли я був головою штабу. Ми повинні чітко прояснити це. Вони пропонували послуги тричі, я сказав ні. Їх не було у кампанії, поки я не пішов", - заявив Левандовські.

Він також зазначив, що йому було відомо, що Стів Беннон "грає певну роль" у компанії Cambridge Analytica, але він не знав , яка саме його роль.

"Це не вплинуло на моє рішення, тому що я їх не найняв", - додав Левандовські.

Як відомо, Левандовські очолював штаб Трампа з початку кампанії у 2015 році до червня 2016 року, після чого Трамп офіційно змінив його на Пола Манафорта.

У березні 2018-го розслідування The New York Times і The Observer of London оприлюднило інформацію про те, що фірма Cambridge Analytica зібрала для виборчого штабу Дональда Трампа дані про мільйони профілів користувачів Facebook у США, плануючи створити з їхньою допомогою програму для прогнозування і впливу на результат виборів.

Пізніше телеканал Channel 4 опублікував ще одну частину розслідування про Cambridge Analytica, де гендиректор Олександр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і саме на даних Cambridge Analytica будувалася вся стратегія.

22 березня Нікса відсторонили від роботи.

Суд у Великій Британії погодив ордер на обшук офісів Cambridge Analytica за звинуваченням у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook з політичною метою. 

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів і обмежить доступ цих даних для розробників.

Через ситуацію, що склалася, Цукерберга викликали дати свідчення у британському парламенті та у Європарламенті

Українська правда
Теми: Трампвибориfacebook
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