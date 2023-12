Команда Трампа собрала "под выборы" данные миллионов пользователей Facebook

Фирма Cambridge Analytica собрала для избирательного штаба Дональда Трампа данные о миллионах профилей пользователей Facebook в США, планируя создать с их помощью программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Об этом говорится в расследовании, проведенном The New York Times и The Observer of London, пишет The Guardian.

Анатилическая компания использовала полученные данные для создания системы, которая могла бы направлять отдельных американских избирателей на персонализированную политическую рекламу.

По данным журналистов, сбором данных с 2014 года занималась компания Cambridge Analytica, которая получила 15 миллионов долларов на разработку своей программы от донора республиканцев Роберта Мерсера, пишет NYT. Возглавлял компанию Стивен Бэннон - тогдашний главный советник Трампа, а позже - руководитель его избирательного штаба с августа 2016 года.

Cambridge Analytica собрала личную информацию из профилей Facebook более 50 миллионов пользователей без их разрешения - о сексуальной ориентации, расе, поле, умственных способностях и даже о детских травмах.

По данным бывших сотрудников компании, это делает собранные данные одной из самых больших утечек данных в истории Facebook. Полный масштаб утечки данных американцев неизвестен.

В настоящее время компания Cambridge Analytica фигурирует в двух расследованиях - в Великобритании относительно роли компании в референдуме про Brexit и в США в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

Вместе с тем известно, что Cambridge Analytica получала личную информацию пользователей, заплатив за нее внешнему исследователю - российско-американскому академику, доценту Санкт-Петербургского университета Александру Когану, который собирал данные якобы в академических целях.

Как пишет The Guardian, Коган получал гранты от российского правительства на изучение эмоциональных состояний пользователей Facebook.

16 марта вице-президент Facebook и заместитель главного юрисконсульта Facebook Пол Груол опубликовал заявление, где сообщил о блокировании работы Cambridge Analytica в соцсети.

"В 2015 году мы узнали, что профессор психологии в Кембриджском университете Александр Коган лгал нам и нарушал правила нашей платформы, передавая данные из своего приложения "this is your digital life", которое собирало данные пользователей, Cambridge Analytica - фирме которая занимается политическими, правительственными и военными заказами по всему миру", - отмечается в заявлении.

Приложение Когана загрузили примерно 270 тыс. человек: оно запрашивало и получило доступ к информации от юзеров после загрузки, те давали согласие на доступ к информации из профиля, понравившемуся содержимому и более подробной информации о друзьях с другими настройками конфиденциальности.

Груол заявил, что Коган передавал информацию третьим лицам, включая SCL/Cambridge Analytica, за что Facebook удалил его приложение и потребовал подтверждения, что вся полученная им информация была уничтожена.Однако несколько дней назад стало известно, что не все данные были удалены.

"При необходимости мы подадим судебные иски, чтобы привлечь их к ответственности за незаконное поведение", - заявил Груол.