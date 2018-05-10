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"Интер" говорит, что их концерт имел наибольшие рейтинги на 9 мая

Четверг, 10 мая 2018, 13:43

Концерт к 9 мая на телеканале "Интер" в Украине посмотрело более 7 млн зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Праздничный концерт "Победа. Одна на всех" - абсолютный лидер украинского эфира 9 мая. В Украине концерт смотрели 7,3 млн человек", - говорится в сообщении.

Телеканал заявил, что в целом стал лидером по пересмотру эфиров 9 мая. Его посмотрели более 13 млн зрителей.

 

Ранее отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который показал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий Андрей Доманский.

 

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер".

Утром 9 мая представители Нацкорпуса проводили акцию у здания телеканала "Интер". Они требовали, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления.

Также 9 мая акцию под стенами телеканала провели представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди".

Однако телеканал не убрал из эфира отрывок со словами об улицах с "именами фашистских преступников".

После этого представители Нацкорпуса заявили, что планируют "наведаться в гости" к совладельцу телеканала "Интер", заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.

Украинская правда
Темы: телевидение9 маяскандал
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