Курту Волкеру продолжили и расширили полномочия

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Понедельник, 14 мая 2018, 07:01

Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и даже расширили мандат.

Об этом в эфире программы "Завтра" – совместного проекта Радіо Свобода и телеканала "112 Украина" рассказала руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе, пишет Крым.Реалии.

"По информации источников, Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой", – сказала она.

Напомним, Волкер  14 мая посетит восток Украины. По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".

По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позиции и по закону о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.

Темы: Донбасс Крым США Росcия
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