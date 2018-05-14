Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Курту Волкеру продолжили и расширили полномочия

Понедельник, 14 мая 2018, 07:01

Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и даже расширили мандат.

Об этом в эфире программы "Завтра" – совместного проекта Радіо Свобода и телеканала "112 Украина" рассказала руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе, пишет Крым.Реалии.

"По информации источников, Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой", – сказала она.

Напомним, Волкер  14 мая посетит восток Украины. По его словам, он намерен "увидеть ситуацию на местах и ​​узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе".

По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позиции и по закону о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.

Темы: ДонбассКрымСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: