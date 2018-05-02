Побил и сбежал: что известно о напавшем на нардепа Найема

Одним из участников конфликта, который нанес телесные повреждения нардепу Мустафе Найему и скрылся с места инцидента, может быть Магомед-Амин Саитов.

По данным источников УП, именно Саитов присутствовал на месте инцидента в центре Киева 30 апреля.

Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс". Двое других - его брат Муса Саитов и Магомед Дончаев, который также является помощником главы ВОО "Диаспора чеченского народа" и директором BoomBox Promotions.

Компания зарегистрирована в Киеве на ул.Дегтяревской 27-Т, как и несколько других, также связанных с Саитовыми. По этому адресу находится бизнес-центр Mikom Palace, в нем же располагается Всеукраинская общественная организация "Диаспора чеченского народа" под руководством Данила Гончарова.

BoomBox Promotions представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров - обладатель поясов Интернационального чемпиона по версии IBF и Континентального чемпиона WBA. Дядя Хусейна - руководитель "Диаспоры" Данил Гончаров. Ближайшие спортивные мероприятия с участием бойцов "Бум-бокс Промоушнс" состоятся 2 - 4 мая в Баку.

Также Магомед-Амин Саитов является учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем главы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз", подписантом организации также является упомянутый Данил Гончаров.

В сентябре 2015 г. замглавы правления МОО "Интернациональный союз" Магомед Саитов принимал участие в мероприятии, посвященном международному Дню мира от имени чеченской диаспоры. фото - ВОО диаспора чеченского народа

Муса Саитов является бенефициаром ряда компаний и владельцем загородного комплекса "Лепота" на Киевщине.

В открытии комплекса "Лепота" осенью 2017 приняли участие Муса Саитов (слева) и Данил Гончаров (в кресле). Фото - jetsetter.ua

Напомним, ранее нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с учаснием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович 1996 г.р.

В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага.

В результате конфликта и драки Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Двое из задержанных полицией участников драки имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины.

Подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрениях: трем - по ст. 296 "хулиганство", четвертому, которому удалось скрыться с места инцидента - заочно, по ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

Найем заявил, что четвертый участник конфликта, которого полиция не смогла задержать, вылетел из Украины в Баку.

В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесных повреждений и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после драки.

Согласно видео, которое было обнародовано вечером 1 мая, участие в конфликте с Найемом принимали не четыре, а пять нападавших.