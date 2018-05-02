Состояние депутата Найема ухудшается - брат

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Среда, 2 мая 2018, 22:35

Состояние депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем ухудшается после того, как в центре Киева его побили пятеро парней.

Об этом журналистам сообщил брат депутата Маси Найем, передает "Громадське".

"В последний раз я с ним общался и встречался сегодня утром. У него высокая температура и врачи не могут понять, в чем причина, где есть воспалительный процесс", – сказал Маси Найем.

Кроме того, по его словам, врачи не могут нормально обследовать Мустафу на предмет травмы челюсти.

Маси Найем также подтвердил слова адвоката депутата об угрозах в его адрес в соцсетях.

"В комментариях было написано, что если изберут меру пресечения в виде содержания под стражей, то Мустафа должен бояться выходить из дома", – сказал брат депутата.

Но пока никаких действий в отношении приставлении охраны семья депутата не планирует, потому что это затратно.

"Вообще, весь этот процесс дорого стоит для нас", – добавил Маси.

Темы: Найем
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