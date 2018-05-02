Полиция разыскивает 5-го участника нападения на Найема

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение пятого участника инцидента с народным депутатом Мустафой Найемом.

Об этом в комментарии для "Украинской правды" сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

"Личность 5-го мужчины – это водитель БМВ. Он не принимал никакого участия в этих событиях. Мы его устанавливаем. Когда будет найден автомобиль, его тоже допросят. Если в его действиях будет состав преступления, ему также будет сообщено о подозрении", - сказал он.

По словам Крищенко, с тремя задержанными были проведены неотложные следственные действия.

"Были проведены и обыски по месту жительства", - рассказал он.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство) УК.

"Конкретных объяснений относительно драки они не дают, ссылаются на ст. 63 Конституции (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников – ред.), ограничиваются общением с адвокатом", - сказал Крищенко.

Руководитель столичной полиции добавил, что 2 мая следователь обратится в суд относительно избрании меры пресечения задержанным.

По данным источника "Украинской правды", прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте.

"По тому лицу, которое непосредственно нанесло телесные повреждения, он через 2,5-3 часа покинул территорию Украины. Личность его в то время не была установлена. Но по номеру авто выехали по адресу, где он зарегистрирован. Авто там не было, и его там не было", - сказал Крищенко.

По его данным, Магомед-Амин Саитов заказал билет на самолет через интернет через 20-25 мин после происшествия.

"На момент отлета его лицо не было установлено. Сейчас он объявлен в розыск, в суд направлено ходатайство о его принудительной доставке в суд для избрания меры пресечения", - сказал Крищенко.

Он также пояснил, что о подозрении по ст. 122 (нанесение телесных повреждений) не сообщили всем участникам драки, поскольку по закону эту статью могут предъявлять только тому лицу, которое непосредственно наносило повреждения.

В то же время Крищенко отметил, что за групповое хулиганство (ст. 296 УК) предусмотрена более строгая ответственность, чем за нанесение средней тяжести телесных повреждений.

Двое из 4 участников нападения – граждане Украины, в том числе и Магомед-Амин Саитов, двое – граждане России, у которых есть вид на жительство на территории Украины, поскольку они учатся в ВУЗе.

В результате конфликта и драки на дороге 30 апреля Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с участием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович 1996 г.р.

В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага.

Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс".

Подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрениях: трем – по ст. 296 "хулиганство", четвертому, которому удалось скрыться с места инцидента – заочно, по ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

Найем заявил, что четвертый участник конфликта, которого полиция не смогла задержать, вылетел из Украины в Баку.

В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесных повреждений и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после драки.

Согласно видео, которое было обнародовано вечером 1 мая, участие в конфликте с Найемом принимали не четыре, а пять нападавших.

Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема, объявили в розыск.