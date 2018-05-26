Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неизвестные распылили газ в помещении Киевской Патриархии УПЦ КП

Суббота, 26 мая 2018, 07:13

В помещении Киевской Патриархии УПЦ КП двое неизвестных распылили слезоточивый газ.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской Патриархии.

"25 мая 2018 г. вечером в помещении Киевской Патриархии произошел хулиганский инцидент. Двое неизвестных распылили слезоточивый газ, от чего пострадала эконом Патриархии монахиня Варвара. Свои действия нападавшие никак не объясняли", - говорится в сообщении.

Неизвестные скрылись. В УПЦ КП предполагают, что инцидент связан с желанием неких лиц или сил обострить ситуацию в обществе и в церковной среде в условиях ожидания решения Вселенского Патриарха касательно предоставления Томоса об автокефалии Церкви в Украине.

Нападавших разыскивает полиция. В результате инцидента других пострадавших нет.

Ранее УПЦ Киевского патриархата обвинило Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалии православной церкви в Украине.

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Темы: церковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
церковь
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: