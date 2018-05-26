Неизвестные распылили газ в помещении Киевской Патриархии УПЦ КП

В помещении Киевской Патриархии УПЦ КП двое неизвестных распылили слезоточивый газ.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской Патриархии.

"25 мая 2018 г. вечером в помещении Киевской Патриархии произошел хулиганский инцидент. Двое неизвестных распылили слезоточивый газ, от чего пострадала эконом Патриархии монахиня Варвара. Свои действия нападавшие никак не объясняли", - говорится в сообщении.

Неизвестные скрылись. В УПЦ КП предполагают, что инцидент связан с желанием неких лиц или сил обострить ситуацию в обществе и в церковной среде в условиях ожидания решения Вселенского Патриарха касательно предоставления Томоса об автокефалии Церкви в Украине.

Нападавших разыскивает полиция. В результате инцидента других пострадавших нет.

Ранее УПЦ Киевского патриархата обвинило Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалии православной церкви в Украине.

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.