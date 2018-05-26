Невідомі розпилили газ у приміщенні Київської Патріархії УПЦ КП

У приміщенні Київської Патріархії УПЦ КП двоє невідомих розпорошили сльозогінний газ.

Про це повідомляє прес-центр Київської Патріархії.

"25 травня 2018 р. ввечері у приміщенні Київської Патріархії стався хуліганський інцидент. Двоє невідомих розпорошили сльозогінний газ, від чого постраждала економ Патріархії монахиня Варвара. Своїх дій нападники ніяк не пояснювали", - йдеться у повідомленні.

Невідомі втекли. В УПЦ КП припускають, що інцидент пов’язаний з бажанням якихось осіб чи сил загострити ситуацію в суспільстві та в церковному середовищі в умовах очікування рішення Вселенського Патріарха щодо видання Томосу про автокефалію Церкви в Україні.

Нападників розшукує поліція. Внаслідок інциденту інших постраждалих немає.

Раніше УПЦ Київського патріархату звинуватило Росію та прокремлівські політичні сили у втручанні в процес визнання автокефалії православної церкви в Україні.

Нагадаємо, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.