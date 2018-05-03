Еще одного участника драки с Найемом посадили под домашний арест

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Четверг, 3 мая 2018, 00:13

Шевченковской райсуд Киева избрал для Ахмеда-Абубакаровича Саитова, который участвовал в избиении народного депутата Мустафы Найема, ночной домашний арест как меру пресечения.

Судья Татьяна Левицкая объявила, что 19-летний подозреваемый до 30 июня включительно не должен покидать место проживания с 23:00 до 6 утра.

Ахмеда-Абубакаровича Саитова освободили в зале суда.

Ахмед-Абубакарович Саитов
Ахмед-Абубакарович Саитов

В течение 5 дней стороны могут подать апелляцию.

Полностью текст решения объявят 7 мая.



Теперь суд приступил к избранию меры пресечения третьему задержанному по этому делу – гражданину РФ Умолту Руслановичу Темербулатову, которого также подозревают по ч.2 ст. 296.

Брат пострадавшего Маси Найем отметил в Facebook, что Ахмед-Абубакарович Саитов ехал за рулем Mercedes – и прокурор просил взять его под стражу без возможности внести залог, ведь нарушение связано с применением насилия.

Саитов Ахмед-Абубакарович в суде рассказал, что не работает и имеет только среднее образование – якобы осенью как раз планировал поступать в вуз.

Ранее 2 мая Шевченковский райсуд Киева не взял под стражу Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова, но посадил его на круглосуточный домашний арест с запретом покидать место жительства.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Алена Рощенко, УП
Темы: Найем суд
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