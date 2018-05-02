Суд отказался арестовать одного из нападавших на Найема

Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства киевськой прокуратуры об избрании меры пресечения в отношении Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы-Маси Найема.

Об этом в зале суда заявила председательствующая судья Елена Мелешко.

Суд решил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства.

Перед началом заседания адвокат Саитова заявил о ходатайстве о нарушении прав человека в отношении его подзащитного из-за того, что тот находится в стеклянной кабине во время судебного заседания.

Судья позволила ему переместиться к защитнику и переводчику.

автор Маси Найем

В свою очередь сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор отметил, что поскольку подозреваемый является гражданином другого государства, имеет в Украине лишь вид на жительство, а также может оказать воздействие на потерпевшего, то следует применить к нему меру пресечения исключительно в виде содержания под стражей.

Адвокат на это возразил, заявив, что не понимает, как Саитов может оказать давление на Найема.

"Мне интересно, как студент 2 курса может влиять на народного депутата?", - заявил он.

Отмечалось, что Саитов учится в Киевском политехническом институте.

Также защитник заявил, что вопрос имеется сейчас "политическое русло", а содержание под стражей может нарушить "право на образование" его подзащитного.

Кроме того, он заявил, что были нарушения при задержании Саитова, а доказательства подтверждения его вины - недостаточные.

Подозреваемый в суде отрицал, что именно он был инициатором нападения на Найема.

Комментируя нападения он сказал: "обстоятельства так сложились, но никто этого не хотел".

"Дети могут пугаться", - добавил адвокат.

После совещания судья отказала в содержании под стражей гражданина РФ Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича.

Также в среду суд должен рассмотреть ходатайство о содержании под стражей еще двух фигурантов инцидента.

Ранее Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема, объявили в розыск.

Как сообщалось, В результате конфликта и драки на дороге 30 апреля Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс".

Подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрениях: трем – по ст. 296 "хулиганство", четвертому, которому удалось скрыться с места инцидента – заочно, по ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

Найем заявил, что четвертый участник конфликта, которого полиция не смогла задержать, вылетел из Украины в Баку.

В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесных повреждений и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после драки.

Согласно видео, которое было обнародовано вечером 1 мая, участие в конфликте с Найемом принимали не четыре, а пять нападавших.