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Суд не продлил обязательства Мартыненко

Понедельник, 29 января 2018, 13:56

Суд отказался продлевать возложенные судом на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.

Такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает "Слово и Дело".

САП просила продлить действие обязательств, а именно: прибывать по первому вызову, информировать о смене места жительства и/или работы и удерживаться от общения со свидетелями, подозреваемыми и другими лицами.

По информации прокурора, с 2016 года Мартыненко 22 раза вылетал за границу и в общей сложности находился там более трех месяцев, что может свидетельствовать о наличии жилья за границей. Также в САП указали на возможное давление на свидетелей, экспертов, специалистов и т. д.

В свою очередь судья отметил, что наличие таких рисков не подтверждено, так как прокуратура не предоставила необходимые доказательства.

Он указал, что обязательство прибывать по первому вызову прямо возложено на подозреваемого п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК Украины.

По словам судьи запрет Мартыненко общаться с другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве грубо нарушает как требования действующего законодательства Украины, так и требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В то же время издание "Наші гроші" утверждает, что судья, который вынес вышеупомянутое решение, имеет конфликт интересов, так как до перевода в столицу в 2015-2016 годах он арендовал квартиру у компании "ВостГОК".

Как известно, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

Его задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщил о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" Энергоатом "Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом".

6 декабря Соломенский райсуд Киева исключил из обязанностей Николая Мартыненко сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

САП и НАБУ сообщили экс-депутату от "Народного фронта" Николаю Мартыненко окончательное подозрение.

9 января 2018 года НАБУ открыло для экс-нардепа Николая Мартыненко и его защитников доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ГП "НАЭК" Энергоатом".

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Темы: Мартыненкосуд
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