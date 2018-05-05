Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома Зайцево

Суббота, 5 мая 2018, 07:36
ООС: Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома Зайцево

В районах Майорска, Авдеевки, Новгородского, Сокольников и Старогнатовки боевики 5 раз применили запрещенное вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 5 мая.

"Российско-террористические войска около 20:00 снова обстреляли артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево.

Снаряды 122-мм орудий оккупантов нанесли повреждения жилью мирных жителей. В Зайцево направлены спасатели и восстановительные бригады", - говорится в отчете.

"Боевые действия продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. Активная оборона подразделений объединенных сил помешала реализации планов врага, который испытывал потери", - подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, боевики за минувшие сутки потеряли 3 человека погибшими и 3 раненых.

"Во время боевых действий 3 наших военнослужащих получили ранения. Раненые эвакуированы в госпиталь и угроз  их жизни нет. По состоянию на 7:00 утра 5 мая потерь нет", - отметили в ООС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: