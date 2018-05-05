ООС: Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома Зайцево
В районах Майорска, Авдеевки, Новгородского, Сокольников и Старогнатовки боевики 5 раз применили запрещенное вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 5 мая.
"Российско-террористические войска около 20:00 снова обстреляли артиллерией жилые дома населенного пункта Зайцево.
Снаряды 122-мм орудий оккупантов нанесли повреждения жилью мирных жителей. В Зайцево направлены спасатели и восстановительные бригады", - говорится в отчете.
"Боевые действия продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. Активная оборона подразделений объединенных сил помешала реализации планов врага, который испытывал потери", - подчеркнули в пресс-центре.
По данным разведки, боевики за минувшие сутки потеряли 3 человека погибшими и 3 раненых.
"Во время боевых действий 3 наших военнослужащих получили ранения. Раненые эвакуированы в госпиталь и угроз их жизни нет. По состоянию на 7:00 утра 5 мая потерь нет", - отметили в ООС.