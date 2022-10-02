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Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 15:34
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
скриншот

Вооруженные силы сообщили о сбитии двух российских вертолетов 1 октября, видео обнародовала Группировка Объединенных сил.

Источник: Группировка Объединенных сил

Дословно: "Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за минувшие сутки уничтожено 2 вертолета Ка-52, 3 БПЛА типа Орлан-10 и 1 БПЛА-камикадзе типа Shaheed-136".

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Напомним: Генштаб сообщал только об одном сбитом вертолете в течение 1 октября.

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеВооруженные силывойна
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