Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
Воскресенье, 2 октября 2022, 15:34
Вооруженные силы сообщили о сбитии двух российских вертолетов 1 октября, видео обнародовала Группировка Объединенных сил.
Источник: Группировка Объединенных сил
Дословно: "Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за минувшие сутки уничтожено 2 вертолета Ка-52, 3 БПЛА типа Орлан-10 и 1 БПЛА-камикадзе типа Shaheed-136".
Напомним: Генштаб сообщал только об одном сбитом вертолете в течение 1 октября.
Слушайте также:
Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти
ВИДЕО ДНЯ