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Суд наложил новый арест на имущество сына Авакова, впридачу арестовал акции

Суббота, 5 мая 2018, 16:15

Соломенский суд Киева наложил арест на квартиры, паркоместа и акции сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Как сообщает "Судебный репортер", соответствующее решение 4 мая принял судья Виктор Фомин.

Речь идет о трех паркоместах и квартире в Киеве по ул.Протасов Яр, 8, а также о квартире в Харькове по ул.Мироносицкая, 22. Кроме того впервые наложен арест на 43,7% акций Авакова в ЗАО "Инвестор".

На определение может быть подана апелляция.

25 апреля Соломенский райсуд Киева повторно отменил арест недвижимости сына главы МВД Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Речь шла о трех паркоместах и двух квартирах. Отмечалось, что решение обжалованию не подлежит.

Александр Аваков является фигурантом дела о растрате госсредств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

По делу НАБУ задержало 3 человек: Александра Авакова, экс-замглавы МДВ Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость всех трех фигурантов дела, но в декабре Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

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Темы: Аваковкоррупциясударест
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