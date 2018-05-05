В Донецкой области задержали экс-боевика, который организовывал "референдум"

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Суббота, 5 мая 2018, 23:26

В Донецкой области полицейские задержали участника незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-служба полиции, в 2014 году 39-летний житель Торецка сначала дежурил на блокпосту боевиков: незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан.

В мае мужчина помогал организовать в городе незаконный референдум о признании террористической организации "ДНР".

"Задержанный признался, что посещаемость и, соответственно, результаты голосования были значительно завышены", - заявили в полиции.

После освобождения Торецка человек покинул бандформирования и скрывал свою причастность к пророссийским наемникам, надеясь избежать ответственности.

Полицейские собрали доказательства участия экс-боевика в противоправной деятельности.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Темы: Донецкая область полиция
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