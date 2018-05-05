Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области задержали экс-боевика, который организовывал "референдум"

Суббота, 5 мая 2018, 23:26

В Донецкой области полицейские задержали участника незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-служба полиции, в 2014 году 39-летний житель Торецка сначала дежурил на блокпосту боевиков: незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан.

В мае мужчина помогал организовать в городе незаконный референдум о признании террористической организации "ДНР".

"Задержанный признался, что посещаемость и, соответственно, результаты голосования были значительно завышены", - заявили в полиции.

После освобождения Торецка человек покинул бандформирования и скрывал свою причастность к пророссийским наемникам, надеясь избежать ответственности.

Полицейские собрали доказательства участия экс-боевика в противоправной деятельности.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Темы: Донецкая областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донецкая область
На пяти направлениях на востоке страны продолжаются тяжелые бои − Генштаб
Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области
Оккупанты обстреляли Авдеевку и Гостре в Донецкой области: двое погибших
Последние новости
08:11
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: