На Донеччині затримали екс-бойовика, який організовував "референдум"

На Донеччині поліцейські затримали учасника незаконних збройних формувань.

Як повідомляє прес-служба поліції, в 2014 році 39-річний житель Торецька спочатку чергував на блокпості бойовиків: незаконно обмежував проїзд транспорту та перевіряв мирних громадян.

У травні чоловік допомагав організувати у місті незаконний референдум про визнання терористичної організації "ДНР".

"Затриманий зізнався, що відвідуваність та, відповідно, результати голосування були значно завищені", - заявили в поліції.

Після звільнення Торецька чоловік покинув бандформування та приховував свою причетність до проросійських найманців, сподіваючись уникнути відповідальності.

Поліцейські зібрали докази участі екс-бойовика у протиправній діяльності.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.