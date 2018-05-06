ООС: Военные попали в засаду - один погиб, двое ранены

351 просмотр
Воскресенье, 6 мая 2018, 22:05

В зоне проведения Операции объединенных сил военнослужащие механизированного батальона попали на взрывное устройство, в результате подрыва которого 1 военнослужащий погиб, 2 получили ранения.

Об этом вечером 6 мая сообщили в пресс-службе 24 ОМБр им.короля Даниила и пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел во время патрулирования района на Горловском направлении.

"На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому боевики ДРГ открыли огонь. После короткого огневого столкновения резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены", - сообщили в ОМБр.

 

Темы: Донбасс жертвы АТО
powered by lun.ua
По теме
В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника - защитника ДАП 6 мая 2018, 20:51
С начала 2017 года на Донбассе повреждено не менее 45 школ - UNICEF 6 мая 2018, 13:18
УЗ летом запустит две новых электрички на Донетчине 5 мая 2018, 12:50
Все новости
Главные новости
В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника - защитника ДАП
Министр рассказал, сколько собственников "элитной недвижимости" получили субсидию
Боевики ночью обстреляли жилой сектор Луганского
Украина требует немедленного освобождения задержанных на акциях в РФ - МИД
Все новости
мнение

Министр рекомендует. Что смотреть, читать и слушать в мае

исследование

Что будет, если пить только кофе и чай в течение дня