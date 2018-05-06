ООС: Военные попали в засаду - один погиб, двое ранены

В зоне проведения Операции объединенных сил военнослужащие механизированного батальона попали на взрывное устройство, в результате подрыва которого 1 военнослужащий погиб, 2 получили ранения.

Об этом вечером 6 мая сообщили в пресс-службе 24 ОМБр им.короля Даниила и пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел во время патрулирования района на Горловском направлении.

"На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому боевики ДРГ открыли огонь. После короткого огневого столкновения резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены", - сообщили в ОМБр.