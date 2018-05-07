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Аваков: Бочковский главой ГСЧС не будет

Понедельник, 7 мая 2018, 14:41

Глава МВД Арсен Аваков заявляет, что восстановленный судом в должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский на этой должности работать не будет.

Об этом он сказал на брифинге 7 мая на Киевщине.

"Бочковский не будет работать на этой должности. Бочковский обвиняется по ряду уголовных статей, которые, мягко говоря, несовместимы с государственной должностью", - сказал Аваков.

Он добавил, что "тот уровень показаний, которые сейчас используется в уголовном процессе, в рамках которого Бочковский проходит, и тот уровень обвинений, которые ему выдвигаются, несовместимы с возможностью находиться на государственной должности такого уровня".

"А то, что он, используя особенности судебного производства и особенности законодательства, пытается восстановиться в должности, показывает уровень его циничности в прошлом", - сказал Аваков.

По словам главы МВД, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям "успешно руководит достойный человек – генерал Чечеткин".

"И будет руководить в дальнейшем, пока не будет другого решения Кабмина. Насколько я знаю, Кабмин не планирует никак реагировать на промежуточное решение суда", - подытожил Аваков.

Как сообщалось, 25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева отменил увольнение  Бочковского с должности председателя ГСЧС.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

В МВД также сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

7 мая Бочковський передал в Минюст заявление с требованием выполнить судебное решение и допустить его к работе.

Ирина Балачук, УП

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