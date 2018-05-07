Bellingcat назвала имена военных РФ, причастных к обстрелам Мариуполя 2015 года

Расследователи международной группы Bellingcat подтвердили, что 24 января 2015 года Мариуполь обстреляли из подконтрольной РФ территории и опубликовали имена причастных к ним боевиков и российских военных.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.



"Bellingcat установила, что российские военные командующие, которые работают на министерство обороны РФ, давали инструкции, руководили и консультировали во время операции по обстрелам", - отмечают расследователи.



Они идентифицировали 9 российских офицеров, в том числе одного генерала, двух полковников и трех подполковников, которые непосредственно участвовали в обстрелах.





Расследователи установили имена русских офицеров, которые осуществляли командование батарей РСЗО (реактивная система залпового огня - УП) на разных уровнях в день обстрела Мариуполя или давали целеуказания из другого района на востоке Украины:



Cреди них:



Генерал-майор Степан Степанович Ярощук

Александр Йожефович Цаплюк, позывной "Горец"

Александр Анатольевич Муратов

Максим Владимирович Власов, позывной "Югра"

Сергей Сергеевич Юрченко, позывной "Воронеж"

Александр Валерьевич Грунчев, позывной "Терек"

Также Bellingcat идентифицировала офицеров РФ, которые отвечали за отбор и переправки командиров артиллерии и артиллерийского оборудования на восточную Украину, среди них:



Полковник Олег Леаргийович Кувшинов

Генерал-майор Дмитрий Николаевич Клименко

Полковник Сергей Иванович Лисай

Благодаря анализу событий накануне и 24 января 2015 года, Bellingcat определила еще двух российских генералов, которые занимались отбором и назначением российских артиллерийских специалистов на руководящие должности на востоке Украины:



Александр Михайлович Евтоди, позывной "Пепел"

Граир Манукович Егиазарян, позывной "Шрам"

"Кроме того, Bellingcat удалось установить, что за день до обстрела Мариуполя из России в Украину были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО). Рано утром 24 января 2015 эти батареи были развернуты рядом с селом Безымянное с целью обстрелов города Мариуполя и его окрестностей, а впоследствии были возвращены в Россию", - рассказывают расследователи.



Данные для расследования они получили благодаря доступу к аудио- и видеоданным, поданных украинскими властями в Международный суд ООН в рамках рассмотрения дела против России.



"Bellingcat и партнеры проанализировали большое количество перехваченных телефонных переговоров между участниками вооруженного конфликта, которые на момент обстрела находились в районе Безымянного", - рассказывают представители группы.



В ходе расследования они проверили события, имена, места расположения, метаданные звонков, спутниковые снимки, посты в соцсетях и образцы голосов из публичных выступлений нескольких установленных лиц.



В Bellingcat пообещали опубликовать полную версию отчета об обнаружении девяти российских офицеров позже на этой неделе.

Как известно, в результате обстрела Мариуполя 24 января 2015 года 30 мирных жителей погибли и более 100 получили ранения.

СБУ перехватила несколько разговоров боевиков, которые доказывают, что Мариуполь целенаправленно обстреливал артдивизион России.