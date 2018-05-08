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Суд оставил в силе меру пресечения капитану "Норда"

Вторник, 8 мая 2018, 11:00

Суд в Херсонской области отклонил апелляцию защиты на арест капитана судна "Норд" Владимира Горбенко.

Об этом сообщила Украинской правде пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Там была меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Залог был внесен. Защита хотела, чтобы эта мера была отменена, но она остается в силе", - пояснила пресс-секретарь.

Тихончик отметила, что после внесения залога Горбенко нужно понедельникам являться к следователю и сообщать о своем местонахождении.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрение по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: РосcияКрымкораблисуд
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